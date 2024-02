Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne anunta ca 369 de permise de conducere au fost ridicate in ultima zi a anului, dintre care 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri, noteaza news.ro. MAI precizeaza ca ”in ultimele 24 de ore, angajatii au intervenit la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor,…

- Mickey Mouse și Minnie sunt pe cale sa intre in domeniul public la 1 ianuarie, intr-o evoluție revoluționara care va remodela peisajul expresiei creative. Expirarea iminenta a protecției drepturilor de autor, la 95 de ani de la debutul lui Mickey in „Steamboat Willie”, marcheaza o piatra de hotar simbolica…

- Cel puțin 11 morți și 24 de raniți sunt victimele atacului armat de la Praga, la Universitatea din centrul orașului. Forțele de ordine au anunțat ca atacatorul, un fost student cu probleme psihice, a fost lichidat in timp ce se afla pe acoperișul universitații. Atacul a avut loc la Facultatea de Arte…

- Procurorii DNA fac percheziții la Aeroportul Maramureș, intr-o ancheta deschisa ca urmare a unor suspiciuni de frauda la concurs, conform jurnalistului vasiledale.ro. Conform unor surse judiciare, procurorii au ridicat dosarele de personal, dar și alte acte din instituție. Directoarea Ioana Daniela…

- Protestele in Justiție continua. Sistemul judiciar ramane blocat pentru a doua saptamana la rand din cauza protestelor. Judecatorii de la Tribunalul București amana pe banda rulanta judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente. Grefierii ies in strada sa ceara maririle salariale hotarate in instanta.…

- Trei ostatici israelieni au fost ucisi din greseala in Gaza de catre fortele israeliene. Aceștia nu aveau camasi pe ei si tineau in mana un steag alb, potrivit unei anchete initiale asupra incidentului, a anunțat sambata un oficial militar. Incidentul a avut loc intr-o zona de lupte intense, unde militantii…

- European Union leaders agreed to open membership talks with Ukraine even as it continues to fight Russia‘s invasion, but they could not agree on a 50 billion euro package of EU financial aid for Kyiv due to opposition from Hungary, according to Reuters. At a summit in Brussels, other leaders bypassed…

- Conducerile Curtilor de Apel, cele mai ai importante asociatii din Justiție și CSM protesteaza, inclusiv prin scrisori deschise trimise Guvernului, fața de prevederile proiectului privind masurile fiscal-bugetare aflat in dezabatere publica, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern, prin care urmeaza sa…