- Ancheta interna la IPJ Dambovița dupa ce o șoferița a fost imobilizata in trafic. Femeia a fost scoasa din mașina, tarata pe jos și lovita cu piciorul. Totul s-a intamplat dupa ce a fost oprita pentru un control, iar polițiștii au constat ca numerele de inmatriculare erau luate de la o alta mașina.…

- O șoferița a fost dusa la secția dupa ce a devenit agresiva și a facut scandal cand polițiștii care o oprisera pentru un control au descoperit ca avea numere false la mașina. Incidentul a avut loc duminica in localitatea dambovițeana Potlogi. Politistii din Titu au oprit, pe raza localitatii Potlogi,…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș dar și al PSD Argeș, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru un prejudiciu de 3,5 milioane de lei. Ancheta a fost deschisa in septembrie, cand procurorii au descnis la sediul CJ și i-au ridicat și telefonul politicianului,…

- Un politist in varsta de 22 de ani a fost gasit impuscat, joi seara, intr-o comuna din judetul Constanta. IPJ Constanta a fost sesizat, joi seara, in jurul orei 20.30, cu privire la faptul ca in comuna Cumpana a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. “In…

- Conducerea Politiei judetului Dambovita anunta ca, in perioada urmatoare, politistii rutieri vor actiona in trafic nu cu autospecialele care poarta insemnele institutiei, ci cu masini neinscriptionate. Masura a fost luata, susțin șefii IPJ, pentru prevenirea accidentelor grave. ”Pentru prevenirea producerii…

- Dupa ce a scapat de sancțiuni disciplinare dupa scandalul cu poliția in trafic, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, este vizat de o ancheta penala. Judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis inceperea urmarii penale, intr-un dosar in care…

- Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European și probabil viitor prim-ministru al Poloniei, a fost filmat in timp ce iși deshidea telefonul mobil, folosind un cod de securitate, fara nici o masura de precauție. Scena s-a petrecut in Parlamentul de la Varșovia, in prima ședința de dupa alegerile…