O pana de curent afecteaza, marți, trei mari spitale din București – Institutul Clinic Fundeni și Institutul pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu" și Institutul Oncologic. Problema a pornit de la un transformator din rețeaua electrica din zona, care a provocat cateva intreruperi ale curentului electric, in cursul zilei de marți. Zonele critice din cele