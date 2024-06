Stiri pe aceeasi tema

- Patronii stației GPL, Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, care sunt judecați pentru distrugere, au reușit sa ajunga la o ințelegere cu oamenii afectați de exploziile devastatoare din Crevedia, carora le-au platit despagubiri pentru a-și repara casele. O singura familie le-a refuzat oferta, cea care a fost…

- Cosmin Stinga si Ionut Doldurea, patronii firmei care detinea statia GPL la care s-a produs explozia de la Crevedia au fost trimisi in judecata. Patronii implicati in dosarul exploziei de la Crevedia, in urma careia cinci persoane au murit, iar alte 54 au fost ranite sunt acuzati de: distrugere din…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL ce opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus marți prin intermediul avocaților o plangere penala impotriva a 3 pompieri comandanți ai intervenției. Cei doi sunt cercetați penal dupa explozia soldata cu doi morți și 56 de…

