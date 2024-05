Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 72 de ani care cerșea i-a oferit unui polițist sibian 100 de euro mita ca sa nu-l amendeze. In plus, i-a cerut acestuia sa il duca acasa, cu autospeciala de poliție.

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…

- Un barbat a fost filmat in timp ce taie anvelopa unei autospeciale de Politie. Sindicalistii Europol afirma ca parlamentarii care au modificat legislatia, dezincriminand portul de arme albe in spatiile publice, pot fi considerati autorii morali ai unor fapte de violenta stradala. Potrivit Sindicatului…

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- Cantaretul de manele Florin Salam a fost ridicat joi dimineata si dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala, fiind acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi incasat bani in avans de la trei persoane pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat pentru a-si onora angajamentul. ”Astazi, …

- Un polițist a fost lovit cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…

- O minora de 15 ani din Constanța a fost la un pas de tragedie, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost fost spulberata pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție aflata in misiune. Din primele informații, accidentul din județul de la malul marii a avut loc in jurul orei 13.30, pe Șoseaua Mangaliei. Fata…