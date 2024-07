Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani care era transportat, marti seara, cu ambulanta la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Bucuresti a devenit agitat, a lovit personalul autospecialei si s-a aruncat in Dambovita. Trei politisti au intrat in apa si l-au scos, ulterior fiind deschis…

- Un barbat in varsta de 33 de ani s-a aruncat, marți seara, in raul Dambovița, dupa ce a sarit din ambulanța care-l transporta de la Spitalul Elias la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București.

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Un medic chirurg de la Institutul Oncologic din Capitala este audiat, miercuri, la sediul Politiei judetene Dambovita, intr-un dosar de ucidere din culpa. Medicul este acuzat ca a uitat o compresa intr-o pacienta pe care a operat-o, femeia decedand in urma unei septicemii. ”Din investigatiile efectuate…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…