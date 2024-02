Formula 1, cu puternicul brand F1, a anunțat un parteneriat revoluționar cu Charlotte Tilbury, un imperiu de frumusețe de renume mondial, marcand un moment important in istoria acestui sport. Colaborarea nu numai ca a consolidat legaturile dintre lumea frumuseții și cea a curselor auto profesioniste, dar semnifica și un salt remarcabil in direcția promovarii diversitații […] The post Parteneriat istoric: pentru prima data, o companie de cosmetice va sponsoriza Formula 1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .