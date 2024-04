Record de temperatură: 43.1 grade Celsius în China, în luna aprilie Temperatura din Yuanyang, din sud-estul provinciei Yunnan, China, a depașit, duminica, 43 de grade Celsius, doborand astfel recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului, in China. CHINESE CLIMATIC HISTORY REWRITTEN43.1C today at Yuanyang it s the highest temperature ever recorded in China in April. Record is sweeping all.East Asia with over 30C in […] The post Record de temperatura: 43.1 grade Celsius in China, in luna aprilie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

