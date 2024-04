O provincie din China a doborît un record de temperatură Intr-o provincie din China, a fost doborit recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului. Duminica trecuta, in sud-estul provinciei Yunnan, s-au inregistrat 43 de grade Celsius. {{742000}}La nivel mondial, ultimele 12 luni au fost cele mai calduroase inregistrate vreodata de meteorologi pe planeta noastra, potrivit observatorului european Copernicus, noteaza Noi.md cu referire la g4me Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura din Yuanyang, din sud-estul provinciei Yunnan, China, a depașit, duminica, 43 de grade Celsius, doborand astfel recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului, in China. CHINESE CLIMATIC HISTORY REWRITTEN43.1C today at Yuanyang it s the highest temperature ever recorded in China…

- China a luat o decizie radicala și au decis sa iși construiasca propriul Santorini. Stațiunea Dali din provincia Yunnan i-a cucerit pe chinezii care nu pot ajunge pe celebra insula greceasca. De la hoteluri pana la casele de vacanța sau strazi, totul seamana cu Santorini.

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pe tot parcursul lunii aprilie, conform prognozei anuntate vineri de meteorologi. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in intreaga tara, in intervalul 8 - 22 aprilie.Saptamana 01.04.2024 – 08.04.2024Valorile termice vor fi mai ridicate…

- ANM anunta precipitatii si intensificari ale vantului in intreaga tara, pana miercuri dimineata. Potrivit ANM, ploile și vantul puternic cuprind toata țara. In urma cu puțin timp a intrat in vigoare o informare meteo de vreme rea. Meteorologii anunța precipitații abundente și rafale de vant puternic…

- Vremea se va raci in Capitala, iar maximele vor cobori joi sub 10 grade Celsius, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa de ANM. De miercuri de la ora 15.00 pana joi dimineața, cerul va avea innorari in mare parte din interval și trecator vor fi condiții de burnița sau ploaie slaba.Vantul…

- Florin Tanasescu Adanciti in studiul „Cum o mai duc romanii la granita dintre iarna si primavara”, doua grupari – una guvernamentala, ailalta-mpotriva – au fost palite de-o informatie de ultima ora: „In afara de voi, a doua urgie pune stapanire pe Romania: iarna, care se va-ntinde pana spre iunie!”.…

- Regimul termic se va menține cu mult mai ridicat decat cel specific perioadei. Valorile termice vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar și deficitar in…

- Bilantul alunecarilor de teren produse luni intr o zona muntoasa din sud vestul Chinei a crescut joi la 43 de morti, iar o persoana este in continuare data disparuta, conform media de stat, citate de AFP, potrivit Agerpres.Tragedia a avut loc la primele ore ale zilei de luni, in satul Liangshui, in…