Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura medie la nivel mondial a crescut cu peste 1,5 grade Celsius pentru 12 luni consecutiv pentru prima data in istorie, potrivit datelor programului Copernicus de observare a Pamantului al UE, program care In orice conversație despre schimbarile climatice apare acest element, 1,5 grade Celsius.…

- In Romania, preturile la pizza erau mai mari cu 6,5 in luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, dupa un avans de 15,9 inregistrat in perioada cuprinsa intre luna decembrie 2021 si luna decembrie 2022, arata datele publicate de Eurostat, potrivit adevarul.ro. Potrivit sursei citate, in…

- Lumea a inregistrat o perioada de 12 luni in care a fost depașita limita de incalzire de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, anunța Serviciului Copernicus al UE privind schimbarile climatice, relateaza BBC și Reuters.In perioada februarie 2023 - ianuarie 2024, incalzirea a atins 1,52 grade…

- Omenirea a inregistrat cea mai calduroasa luna ianuarie din istoria masuratorilor meteorologice, continuand cursa temperaturilor record alimentate de incalzirea globala, a precizat joi Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Temperaturile de luna…

- Cresterea concentratiilor de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera din acest an risca sa depaseasca nivelurile compatibile cu traiectoriile de incalzire a climei necesare pentru respectarea limitei de 1,5 grade Celsius prevazuta in Acordul de la Paris, conform unui studiu.

- Studiu NASA: Anul 2023 a fost cel mai cald an din istoria masuratorilor meteorologice In anul 2023, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura medie a suprafeței Pamantului in istoria masuratorilor meteorologice, conform unei concluzii ingrijoratoare publicate de NASA. Analiza agenției arata ca temperatura…

- Anul 2023, cel mai cald din istoria masuratorilor meteorologice. Concluzia unui studiu ingrijorator, publicat de NASA Anul 2023, cel mai cald din istoria masuratorilor meteorologice. Este concluzia ingrijoratoare publicata de NASA. Temperatura medie a suprafeței Pamantului in 2023 a atins cea mai ridicata…

- Anul 2024 are o sansa din trei sa fie chiar mai cald comparativ cu 2023, care a fost deja cel mai calduros inregistrat vreodata in lume, au anuntat vineri oamenii de stiinta de la Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din Statele Unite, transmite Reuters.In analiza anuala a climei la…