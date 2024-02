Stiri pe aceeasi tema

- China is ready to work with the European Union to uphold free trade, practice multilateralism, and promote an equal and orderly multi-polar world and inclusive economic globalisation, its foreign minister said during a visit to Spain, according to Reuters. China’s Foreign Minister Wang Yi said China…

- China said it firmly opposes “illegal sanctions” in a response to the European Union’s proposal to impose trade restrictions on three Chinese firms as part of efforts to hobble Russia’s war efforts in Ukraine, according to Bloomberg. “We are aware of the relevant reports,” the Ministry of Foreign Affairs…

- Președintele Klaus Iohannis nu se opune planurilor coaliției PSD-PNL de comasare a unor alegeri. „Care cu care se pot comasa va elucida Guvernul și Coaliția de guvernare. Eu nu sunt impotriva unor comasari de alegeri”, a spus șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul comasarilor…

- China on Tuesday urged the Netherlands to “respect market principles,” a day after chip machine maker ASML said the Dutch government had revoked an export license covering the shipment of some of its equipment to China, according to Reuters. The Veldhoven, Netherlands-based company said on Monday that…

- Experții in drept sugereaza ca Pfizer și BioNTech s-ar putea confrunta cu procese legate de vaccinul impotriva COVID-19 din cauza includerii unei secvențe de ADN care a starnit controverse și ingrijorari in randul profesioniștilor din domeniul sanatații. Legea privind pregatirea publica și pregatirea…

- Tensiunile dintre Statele Unite și China au escaladat luni, cand USS Gabrielle Giffords, o nava de razboi americana, a navigat in apropierea apelor disputate din Marea Chinei de Sud, atragand critici puternice din partea Chinei. Armata chineza a acuzat nava americana de „incalcarea grava a suveranitații…

- Europa se confrunta cu o creștere fulminanta a cazurilor de pneumonie in randul copiilor, ceea ce trezește ingrijorari cu privire la o posibila epidemie pornita ca urmare a situației critice din China. Institutul olandez pentru cercetarea serviciilor de sanatate (NIVEL), situat in Utrecht, a raportat…