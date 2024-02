O companie aeriană le cere pasagerilor să se cântărească, în mod voluntar, înainte de îmbarcare. Cei care acceptă, primesc un cadou Aproape tot ceea ce urca intr-un avion comercial – combustibil, bagaje inregistrate, marfa și mese – este cantarit. Pentru pasageri și bagajele lor de cabina, majoritatea companiilor aeriene folosesc date medii. Insa compania naționala finlandeza Finnair a declarat vineri ca a inceput sa le ceara pasagerilor, saptamana aceasta, sa urce in mod voluntar și anonim […] The post O companie aeriana le cere pasagerilor sa se cantareasca, in mod voluntar, inainte de imbarcare. Cei care accepta, primesc un cadou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

