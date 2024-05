Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer cu permisul suspendat a intrat intr-o audiere online in timp ce conducea. Judecatorul a observat ca barbatul se afla la volan și s-a declarat uluit de situație. Barbatul este judecat tocmai pentru conducere cu permisul suspendat.

- Un judecator din Michigan a ramas surprins cand un barbat care a fost acuzat ca a condus cu permisul suspendat a apelat la o ședința de judecata virtuala, in timp ce se afla la volanul unei mașini, potrivit stirileprotv.ro. Avocatul din oficiu s-a prezentat la tribunal, iar barbatul s-a alaturat audierii…

- Un sofer a inregistrat un record de viteza pe un drum național din Romania. Barbatul din Craiova conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora pe drumul national 55, pe un tronson unde viteza maxima admisa este de 90 de kilometri pe ora. Barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost inregistrat de aparatul…

- Inalta Curte a Spaniei a dispus suspendarea serviciilor aplicatiei de mesagerie Telegram in tara, dupa ce companiile media s-au plans ca le permite utilizatorilor sa incarce continut fara permisiune. Utilizarea Telegram in Spania va fi suspendata temporar de luni, dupa o solicitare a firmelor media,…

- Un șofer a fost gasit mort de pompierii din Olt, cu arsuri pe tot corpul, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc. O autospeciala de stingere si un echipaj SMURD au intervenit pe centura municipiului Caracal, la un accident…

- Ada Maria Ileana, Miss World Romania, este in India și se pregatește intens pentru finala. Aceasta va avea loc astazi, 9 martie, la ora 16:00 (ora locala 7:30), in Jio World Convention Center din Mumbai și va putea fi urmarita live pe canalul de YouTube M

- Caz șocant in Arad. Un șofer drogat a fost prins la volan, in timp ce conducea o mașina de lux cu numele false. Polițiștii au avut trait un șoc uriaș, cand au vazut ca pe scaunul din dreapta se afla un alt polițist, pe care l-a plimbat cu mașina.

- Șofer prins de politiștii dambovițeni pe raza localitații Sacuieni, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 de km/h The post Șofer prins de politiștii dambovițeni pe raza localitații Sacuieni, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 de km/h first appeared on Partener TV .