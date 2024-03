Trei locuri extrem de periculoase din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului alegerilor din 2024, alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale, care vor avea loc pe 9 iunie 2024. Chiar daca PNL și PSD au decis sa mearga pe liste comune pentru Parlamentul European, PUSL nu se regasește in aceasta ecuație. Prin urmare, in baza deciziei Biroului…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- PSD și PNL au ajuns la un acord in privința primelor 20 de locuri de pe lista pentru europarlamentare. Potrivit informațiilor de pana acum, PSD ar urma sa ia cel puțin 12 locuri, din care partidul va decide cate va da Partidului Umanist Social Liberal. In PSD parerile ar fi imparțite in privința acordarii…

- O femeie din Borșa, Maramureș, s-a filmat in timp ce conducea masina avandu-l in brate pe bebelușul de doar noua luni. Dupa apariția imaginilor, polițiștii au amendat-o pe femeie cu 825 de lei. Conform imaginilor publicate de vasiledale.ro, femeia din Borșa a publicat un video filmat cel mai probabil…

- Doua depașiri periculoase succesive, pe DN74, pe drumul catre orașul Zlatna, intre orașul Alba Iulia și comuna Meteș, au fost surprinse de o camera de bord. Imaginile surprind momentul in care o mașina depașește pe linia continua, in curba, la limita, pentru ca din sens opus venea un alt autovehicul.…

- Una dintre cele mai violente eruptii solare din ultimii ani a avut loc vineri, a anuntat NASA, agentia spatiala americana.Aceasta eruptie este clasificata ca fiind o eruptie X3.3. Clasa X denota cele mai intense eruptii, in timp ce numarul ofera mai multe informatii despre puterea acesteia.Observatorul…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Adjunctul Inspectoratului de Poliție Gorj, Ion Frațilescu, este cercetat de șefii din IGPR dupa ce a fost acuzat de un protestatar din Targu Jiu ca i-a lovit mașina cu piciorul. IPJ Gorj a comunicat, dupa incident, ca adjunctul șef s-a dezechilibrat și a lovit involuntar mașina protestatarului. Luni…