Stiri pe aceeasi tema

- Depresia Danakil, Death Valley și North Yungas Road sunt locuri extrem de periculoase. The post Trei locuri extrem de periculoase din lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Potrivit calendarului alegerilor din 2024, alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale, care vor avea loc pe 9 iunie 2024. Chiar daca PNL și PSD au decis sa mearga pe liste comune pentru Parlamentul European, PUSL nu se regasește in aceasta ecuație. Prin urmare, in baza deciziei Biroului…

- Bali, Indonezia, este una dintre cele mai populare destinații de vacanța din lume. Strazile freamata de vuietul motocicletelor și de zumzetul vesel al muzicii care se revarsa din cafenelele locale. Dar intr-o zi pe an, intreaga insula tace. Spre deosebire de multe alte culturi, hindușii balinezi nu…

- Fostul președinte american Donald Trump a depus o cauțiune de 91,63 milioane de dolari pentru a ramane in libertate in timp ce face apel la sentința impotriva sa in cazul de defaimare a scriitoarei E. Jean Carroll. Notificarea privind cauțiunea lui Trump a fost facuta vineri la tribunalul federal din…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- PSD și PNL au ajuns la un acord in privința primelor 20 de locuri de pe lista pentru europarlamentare. Potrivit informațiilor de pana acum, PSD ar urma sa ia cel puțin 12 locuri, din care partidul va decide cate va da Partidului Umanist Social Liberal. In PSD parerile ar fi imparțite in privința acordarii…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Pamantul va fi vizitat, zilele acestea, de o mulțime de asteroizi. Cel mai mare este 2008 OS7, de dimensiunea unui zgarie nori, care va trece pe langa Pamant vineri. In ciuda faptului ca asteroidul are dimensiuni similare cu Empire State Building din New York sau cu Turnul Willis din Chicago, Nasa ne…