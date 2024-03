Ziua în care una dintre cele mai cunoscute insule din lume se afundă în tăcere Bali, Indonezia, este una dintre cele mai populare destinații de vacanța din lume. Strazile freamata de vuietul motocicletelor și de zumzetul vesel al muzicii care se revarsa din cafenelele locale. Dar intr-o zi pe an, intreaga insula tace. Spre deosebire de multe alte culturi, hindușii balinezi nu marcheaza noul an cu focuri de artificii, petreceri […] The post Ziua in care una dintre cele mai cunoscute insule din lume se afunda in tacere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

