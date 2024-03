Tăcutele insule turcești unde poți scăpa de zgomotul Istanbulului Istanbulul este exact atat de agitat, zgomotos și efervescent pe cat o cere istoria sa de capitala de imperiu. Insa atunci cand traficul, bacșișurile sau tocmelile din bazar devin prea mult, suntem la doar cateva ore de unele dintre cele mai pitorești insule, cu arhitectura diversa, aer boem, unde mașinile sunt interzise și mesele libere […] The post Tacutele insule turcești unde poți scapa de zgomotul Istanbulului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

