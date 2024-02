Stiri pe aceeasi tema

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- Polițistul de la Secția 5, Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatorii au stabilit ca familia Raisei sa primeasca daune de 160.000 de euro, iar cealalta fetița accidentata 90.000 de euro pentru cele 100 de…

- Bebelusul de patru luni, cu care mama sa s-a aruncat de la etajul unui bloc din Iasi dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc, a murit la spital. Copilul fusese adus in stare critica, el fiind resuscitat. Bebelusul, era internat in stare critica la spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit…

- Reprezentantii Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial anunta suspendarea activitatii la toate instantele si parchetele din tara, inclusiv a sedintelor de judecata, joi, intre orele 10.00-14.00, pentru ca nu au fost solutionate revendicarile salariale si nici nu se intrevad premisele solutionarii…

- Patronii stației GPL de la Crevedia unde s-a produs exploziile, au fost eliberați miercuri seara din arest preventiv și plasați in arest la domiciliu, Tribunalul Bucuresti a decis eliberarea celor doi patroni din arest, dupa ce a respins contestatia procurorilor de la Sectorului 5 care s-au opus deciziei…

