- Istanbulul este exact atat de agitat, zgomotos și efervescent pe cat o cere istoria sa de capitala de imperiu. Insa atunci cand traficul, bacșișurile sau tocmelile din bazar devin prea mult, suntem la doar cateva ore de unele dintre cele mai pitorești insule, cu arhitectura diversa, aer boem, unde mașinile…

- Justitia rusa a condamnat la inchisoare, in weekend, cel putin 150 de persoane arestate in timpul omagiilor aduse opozantului Aleksei Navalnii, pentru incalcarea legislatiei stricte care reglementeaza manifestatiile, potrivit datelor publice. In Sankt Petersburg, instantele au condamnat sambata si duminica…

- Primarul din Maguri Racatau, județul Cluj, Alexandru Livescu, a fost implicat intr-un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie. Victima accidentului produs de edil l-a filmat in timp ce manca zapada, cel mai probabil pentru a scapa de mirosul de alcool. O ancheta ampla are loc in urma unui incidentului…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Italia, a preferat sa mearga la inchisoare in loc sa stea in continuare in arest la domiciliu deoarece nu mai suporta sa imparta casa cu propria mama. Tanara a fost prinsa cu un kilogram de substanțe narcotice ilegale asupra ei, pe insula Ischia, unde a mers […]…

- Tribunalul Vaslui a decis, vineri, prelungirea mandatului de arestare preventiva in cazul fostului lider PSD Dumitru Buzatu, cercetat pentru luare de mita.Masura nu este una definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore.In cazul expertului Radu Judele, cercetat in acelasi dosar pentru trafic…

- Tribunalul Vaslui a decis, vineri, prelungirea mandatului de arestare preventiva in cazul fostului lider PSD Dumitru Buzatu, cercetat pentru luare de mita. Masura nu este una definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore. In cazul expertului Radu Judele, cercetat in acelasi dosar pentru…

- Polițistul de la Secția 5, Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatorii au stabilit ca familia Raisei sa primeasca daune de 160.000 de euro, iar cealalta fetița accidentata 90.000 de euro pentru cele 100 de…

- Vlad Pascu, autorul accidentului din 2 Mai ce s-a soldat in luna august cu doi morți și mai mulți raniți, dar și familia acestuia au facut o „incercare josnica” de a obține o reducere a posibilei pedepse, acuza avocatul unora dintre victime. Este vorba despre o adresa de mediere pe care avocații familiei…