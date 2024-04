Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti s au pronuntat miercuri, 17 aprilie 2024, in dosarul in care Mazare Radu Stefan, fostul primar al Constantei, cere sa fie eliberat conditionat Instanta a respins cererea de liberare conditionata. MINUTASolutia pe scurt: In baza art. 587 alin. 2 C.proc.pen. raportat la…

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- Justitia rusa a condamnat la inchisoare, in weekend, cel putin 150 de persoane arestate in timpul omagiilor aduse opozantului Aleksei Navalnii, pentru incalcarea legislatiei stricte care reglementeaza manifestatiile, potrivit datelor publice. In Sankt Petersburg, instantele au condamnat sambata si duminica…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Italia, a preferat sa mearga la inchisoare in loc sa stea in continuare in arest la domiciliu deoarece nu mai suporta sa imparta casa cu propria mama. Tanara a fost prinsa cu un kilogram de substanțe narcotice ilegale asupra ei, pe insula Ischia, unde a mers […]…

- Polițistul de la Secția 5, Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Judecatorii au stabilit ca familia Raisei sa primeasca daune de 160.000 de euro, iar cealalta fetița accidentata 90.000 de euro pentru cele 100 de…