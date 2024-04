Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 4 București ar urma sa se pronunte miercuri, 17 aprilie, in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, relateaza News.ro.In acest dosar, primul termen a fost pe 19…

- Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu Mazare are de executat…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti este asteptata sa se pronunte miercuri, 17 aprilie 2024, in dosarul in…

- Fiul lui Radu Mazare, fost primar al Constantei, schimba astazi, 31 ianuarie 2024, prefixul Radu Stefan Mazare Petcu implineste 30 de ani.Recent, a ales sa se implice mai mult in afacerile imobiliare. In luna august a anului 2023, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia privind infiintarea…

- Amintim ca pe data de 21 octombrie 2020, DNA a anuntat trimiterea in judecata atat a lui Decebal Fagadau, a lui Radu Mazare, dar si a altor persoane. Dupa anuntul DNA, Decebal Fagadau a demisionat din PSD, el detinand si functia de presedinte al organizatiei municipale si pe cea de pe cea de presedinte…