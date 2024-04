Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a contestat decizia prin care i s-a refuzat eliberarea condiționata. Decizia nu era una definitiva, așa ca Mazare a facut uz de posibilitatea legala de a contesta. Deja, fostul edil a ispașit cu treime din sentința impusa de judecatori.

„Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul-condamnat MAZARE…

