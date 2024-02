Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Maguri Racatau, Alexandru Livescu, a produs un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Ghinionul sau a fost ca celalalt șofer implicat in eveniment a filmat o scena care a devenit virala, potrivit Stiri de Cluj. "A fugit de la locul accidentului.…

- Primarul din Maguri Racatau, Alexandru Livescu, a produs un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie, fiind sub influența bauturilor alcoolice.Se pare ca polițiștii de la Poliția Florești l-au testat pe primar numai dupa trei ore de la producerea accidentului, iar acum sunt cercetați de superiori. Poliția…

- Primarul din Maguri Racatau, Alexandru Livescu, a produs un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie, fiind sub influența bauturilor alcoolice.Se pare ca polițiștii de la Poliția Florești l-au testat pe primar numai dupa trei ore de la producerea accidentului, iar acum sunt cercetați de superiori. Poliția…

- Primarul comunei Vetrisoaia, Corneliu Stinga, a fost depistat de politisti in timp ce conducea o masina aflat sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat pentru o abatere anterioara, transmite Radio Iași, citat de Rador. Edilul contestase in instanta masura suspendarii permisului, dar a continuat…

- Un tramvai a deraiat intr-o intersectie din Timisoara dupa ce a fost izbit in plin de o masina. Accidentul a avut loc pe strada Preyer colt cu Iuliu Maniu. Garnitura care circula pe linia 9, aproape de miezul noptii, se retragea in depou cand a fost lovita si saltata de pe linie, informeaza Opinia Timișoarei.…

- Un barbat de 30 de ani a fost lovit intentionat de o masina, pe o strada din Slatina, dupa o sicanare in trafic. Victima a fost apoi tarata pe trotuar si a ramas prinsa sub autoturism, iar cei care l-au lovit au refuzat sa coboare. Zeci de trecatori au intervenit si au ridicat vehiculul pentru […] The…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, Imnul National, Desteapta-te, romane!, fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul, potrivit News.ro. „Pe unitate – nu pe uniformitate – s-a cladit…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, se plange de taierile aduse de ordonanța Guvernului Ciolacu, care limiteaza cheltuielile facute de administrațiile locale la sfarșit de an pentru a ține sub control deficitul bugetar. Primariile nu mai pot finanța din fonduri publice celebrele festivaluri,…