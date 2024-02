VIDEO Inconștiență la extrem! Și-a pus la volan bebelușul de 9 luni O femeie din Borșa, Maramureș, s-a filmat in timp ce conducea masina avandu-l in brate pe bebelușul de doar noua luni. Dupa apariția imaginilor, polițiștii au amendat-o pe femeie cu 825 de lei. Conform imaginilor publicate de vasiledale.ro, femeia din Borșa a publicat un video filmat cel mai probabil de soț, care statea pe scaunul […] The post VIDEO Inconștiența la extrem! Și-a pus la volan bebelușul de 9 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

