- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi in valoare de 37.000 de lei unor operatori economici ai caror vanzatori au comercializat produse din tutun unor minori.

- BAT: Toleranța zero fața de comercializarea produselor cu tutun și a țigarilor electronice catre minori BAT continua alaturi de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) campania „Alege asumat un comportament

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au decis oprirea temporara a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, pentru 4 statii din reteaua Lukoil si au aplicat, pana acum, amenzi in valoare de peste 45.000 lei in urma controalelor derulate la nivelul intregii tari in aceasta retea de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC…

- Cum se ”razbuna” Romania pe Austria pentru blocajul Schengen: 11 benzinariil OMV-Petrom, INCHISE și amenzi usturatoare in urma controalelor ANPC Cum se ”razbuna” Romania pe Austria pentru blocajul Schengen: 11 benzinariil OMV-Petrom, INCHISE și amenzi usturatoare in urma controalelor ANPC Autoritatea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput pe data de 11.03.2024, o ampla acțiune de control, la nivelul intregii țari care vizeaza modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in stațiile de carburant din rețeaua OMV-Petrom. Pana in acest moment comisarii ANPC…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost in control la 197 de stații de carburant din rețeaua OMV-Petrom din toata țara, potrivit unui comunicat de presa al ANPC. Instituția transmite ca a aplicat amenzi in valoare de 340.000 lei. Acțiunea de control a inceput pe data de 11.03.2024,…