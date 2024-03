Intervenție chirurgicală periculoasă Intervenție chirurgicala periculoasa la ochi care nu dureaza mai mult de 30 de minute. The post Intervenție chirurgicala periculoasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…

- ​Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Potrivit Salvamont Maramures, este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv,…

- Autoritatile din judetul Timis au declansat, marti, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier care s-a produs la Sanandrei si in care au fost implicate un TIR si un autobuz. Traficul pe DN 69 este oprit pe ambele sensuri. Primele informatii arata ca sunt 11 victime, intre care soferul…

- O femeie de 35 de ani din Țandarei, Ialomița, și-a spalat nepoții cu tomoxan, un insecticid puternic pentru uzul animalelor. O fetița de 5 ani a murit, iar o alta de 10 ani și un baiețel de 1 an și 11 luni sunt internați la spital, in stare grava. Poliția Țandarei a fost sesizata de […] The post Bunica…

- Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, relația plina de farmec dintre supermodelul Kendall Jenner și artistul de top Bad Bunny a luat sfarșit dupa mai puțin de un an de relație. Cuplul, care a aprins pentru prima data zvonurile despre relație in urma cu aproape noua luni, a renunțat oficial,…

- Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, senzațiile muzicale internaționale Camila Cabello și Drake sunt pe prima pagina a ziarelor dupa ce au fost vazuți impreuna intr-o escapada romantica in Caraibe. Intalnirea neașteptata a celor doi a starnit speculații pe scara larga cu privire la o…

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, este rezervat in ceea ce privește poziția Olandei fața de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Referitor la aderarea țarii noastre la Air Schengen, ministrul a explicat cand s-ar putea realiza. „Toate semnalele sunt ca lucrurile vor fi pozitive. Astea…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul Corina Corbu, a avut, joi, o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, pentru eliminarea articolului din OUG care prevede emiterea unor titluri de plata care se vor rascumpara de catre Ministerul Finantelor, esalonat pe o perioada de 7 ani,…