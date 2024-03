Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina vineri la Rafinaria Petromidia, acolo unde a avut loc o explozie. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu insa sunt degajari mari de fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in aceasta dimineața…

- Un copil a suferit rani usoare, fiind transportat la spital, dupa ce un copac a cazut pe masina in care se afla alaturi de un adult si de alti patru copii, in localitatea Muresenii Bargaului, din Bistrita-Nasaud. ”Pe DN 17 Bistrita-Vatra Dornei, in zona localitatii Muresenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud,…

- Incercare tragica de evadare in Vaslui. Un barbat internat la Spitalul Județean a incercat sa fuga, dar a cazut pe geam și este in stare grava. Un barbat, de 64 de ani, internat intr-un salon destinat pacienților cu gripa și COVID-19 la Spitalul Județean Vaslui, s-a prabușit cand a incercat sa evadeze…

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…

- Autoritatile din judetul Timis au declansat, marti, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier care s-a produs la Sanandrei si in care au fost implicate un TIR si un autobuz. Traficul pe DN 69 este oprit pe ambele sensuri. Primele informatii arata ca sunt 11 victime, intre care soferul…

- Zeci de manifestanți care se indreptau cu mașinile catre protestul desfasurat la unele dintre intrarile in Portul Constanta au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, 17 ianuarie, fara permisele de conducere, ei sustinand ca un echipaj de jandarmi le-ar fi intins „capcana”. Oamenii au spus, pe retele…

