- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat ca a sesizat Curtea de Arbitraj a PNL cu privire la candidatura lui Iulian Dumitrescu la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova. „Am avut o videoconferinta cu secretarii generali, ocazie cu care secretarul general al organizatiei…

- LA CONTROL… Primaria municipiului Barlad a cheltuit, anul trecut, o avere pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapan. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, chetuielile au crescut in 2023 cu 263,58%. Astfel, daca in anul 2022 s-au cheltuit 146.669 lei pentru prinderea maidanezilor, anul…

- Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan, a trecut ilegal pe cheltuieli suma de 47.403.359 lei, reprezentand penalitațile, despagubirile, cheltuieli de judecata, amenzi, penalitați etc, se spune in ultimul Raport de Audit al filialei București a Curții de Conturi. In plus, edilul și-a decontat amenzi…

- Curtea de Apel a casat in parte hotararea Tribunalului, favorabila Consiliului Local Constanta.Seaview Media SRL, companie al carei asociat majoritar si administrator este cunoscutul afacerist constantean Ionut Barbu, obtine o importanta victorie la Curtea de Apel, in procesul contra Consiliului Local…

- Doi consilieri locali din Podoleni au contestat in instanta decizia Agentiei Nationale de Integritate prin care au fost declarati in conflict de interese administrativ. Adrian-Nicolae Grasu si Mihai Mandrilas au sesizat magistratii din cadrul Tribunalului Neamt , la Sectia a II-a Civila de Contencios…

- Am caștigat DEFINITIV procesul cu FUNDATIA SZEKLER MONITOR care are printre obiective apararea drepturilor și intereselor comunitații maghiare din Romania, președinte Arus Zsolt. S-a dovedit inca o data ca la Carei nu e deloc ușor sa fii roman cu atitudine. Joi, 15 februarie 2024, la Inalta Curte de…

- Ministerul de Finanțe vrea sa creasca cu 50% salariile unor angajați de la Direcția Juridica și sa angajeze avocați pentru a se lupta cu Pfizer Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanța de urgența prin care vrea sa selecteze avocați sau firme de avocatura pentru a reprezenta Romania in…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…