Stiri pe aceeasi tema

- Un incident urmat de momente de spaima s-a produs intr-un magazin din Capitala. Din primele informații, o bucata de tavan s-a desprins, cazand peste o persoana. La fața locului au intervenit cei de la ISU. Potrivit primelor date, incidentul s-a produs la un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu. Așadar,…

- Rețelele de socializare Facebook și Instagram au cazut in Romania. Utilizatorii rețelelor de socializare care au vrut sa-și acceseze conturile nu s-au putut loga. Mai mult decat atat, utilizatorii au fost deconectați de pe dispozitivele pe care erau logați. D.Constantin The post Facebook și Instagram…

- O mașina a fost furata in plina zi de pe o strada din Capitala. Autorii sunt doi tineri care nu dețineau permis de conducere. In plina zi, o mașina a fost furata de pe o strada din Capitala. Proprietarul și-a lasat mașina parcata in apropierea unei treceri de pietoni și cu cheile in contact. Aceasta…

- Un barbat acuzat de 90 de furturi a fost prins de polițiștii din Capitala. El a fost gasit in lada patului intr-un apartament din sectorul 6. Barbatul este acuzat de furt, participare la o grupare infracționala și utilizare frauduloasa de date informatice, infracțiuni comise in Austria, potrivit Poliției…

- Zeci de manifestanți care se indreptau cu mașinile catre protestul desfasurat la unele dintre intrarile in Portul Constanta au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, 17 ianuarie, fara permisele de conducere, ei sustinand ca un echipaj de jandarmi le-ar fi intins „capcana”. Oamenii au spus, pe retele…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…