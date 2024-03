Stiri pe aceeasi tema

- O portiune din tavanul unui supermarket din Bucuresti s-a prabusit, joi, peste o femeie de 70 de ani. Victima a fost transportata la spital cu rani minore, iar alte zece persoane au iesit din incinta. Magazinul a fost inchis.Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov , incidentul s-a produs la un supermarket de pe…

- Ministerul Educatiei trage un semnal de alarma! Plosnitele au invadat unitatile de invatamant din sectorul 5 din Bucuresti. Asadar, in aceasta zona a Capitalei, elevii nu vor merge la scoala luni, 25 martie. Toate scolile si gradinitele din Sectorul 5 vor fi inchise luni pentru dezinsectie, astfel ca…

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…