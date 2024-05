Europa se pregatește pentru prima perioada de vreme calda din aceasta vara, in timp ce Germania și țarile nordice vor avea temperaturi neobișnuit de ridicate saptamana viitoare. Riscul de valuri de caldura la Jocurile Olimpice de la Paris i-a facut pe organizatori sa se ingrijoreze in privința siguranței sportivilor. Spania se pregatește pentru o noua […] The post Cea mai calduroasa vara de pana acum in Europa, avertismentul meteorologilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .