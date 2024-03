Avertismentul medicilor: Există o legătură între poluare şi tuberculoză Poluarea aerului poate influenta sanatatea umana in diverse moduri, iar cercetarile indica faptul ca exista o legatura intre aceasta si tuberculoza, care poate creste riscul de imbolnavire prin mai multe mecanisme, sustin specialistii de la Institutul „Marius Nasta”. Potrivit institutului, scaderea imunitatii ca urmare a expunerii la poluanti precum particulele fine (PM2.5), oxizii de azot […] The post Avertismentul medicilor: Exista o legatura intre poluare si tuberculoza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

