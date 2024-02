Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, dupa decesul opozantului rus, Aleksei Navalnii. Ministerul a transmis ca raspunderea pentru moartea lui Navalnii revine exclusiv autoritaților ruse și a evidențiat nevoia unei investigații transparente, independente,…

- Elevii din București și alte 25 de județe vor intra vineri in vacanța, dupa finalizarea cursurilor, pentru o saptamana, aceasta fiind cunoscuta și ca vacanța de schi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Aceasta este vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor…

- Directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti, Paul Petrof, un sef de birou si trei functionari au fost retinuti de catre procurorii DNA, care-i acuza luare de mita si alte infractiuni. DNA a anunțat, miercuri, reținerea a șase persoane, in urma perchezițiilor care au avut loc in urma cu o zi in 20…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a afirmat miercuri ca tezaurul Romaniei nu va fi returnat si, dimpotriva, Romania a ramas datoare Rusiei. Acesta a spus ca partea romana ”continua sa scoata o pisica moarta de la naftalina”, potrivit publicaiei News.ro. In timpul primului razboi…

- Un barbat de 36 de ani, cetatean strain, este suspectat ca a furat un seif cu bani dintr-un restaurant din București unde lucrase pana in urma cu o luna. Suspectul a fost prins pe aeroportul Otopeni, cand ar fi vrut sa plece in Sri Lanka. ”La data de 27 ianuarie 2024, politistii Directiei Generale…

- O tragedie șocanta a avut loc marți in București, unde un barbat in varsta de 30 de ani, recunoscut ca freelancer in mediul online, a fost gasit mort dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Capitala. Anterior, el discutase cu polițiștii care se deplasasera la fata locului in urma unei […] The…

- Un polițist de la un penitenciar de langa București a fost prins de un echipaj al Jandarmeriei cu doua pliculețe cu substanța alba asupra lui, la un concert, in noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Prafurile, despre care exista suspiciunea ca ar fi cocaina, au fost trimise la laboratorul specializat al…