„Imediat am făcut legătura”. Cine este femeia tranșată și găsită pe un câmp din Dâmbovița Cadavrul secționat gasit pe un camp de pe marginea autostrazii A1, din județul Dambovița, este al unei femei din sectorul 6 al Capitalei si care era disparuta de o luna de acasa. Pe masa procurorilor au ajuns rezultatele preliminare ale necropsiei. Indiciile din ancheta sugereaza ca victima ar fi o femeie de aproximativ 38 de ani, […] The post „Imediat am facut legatura”. Cine este femeia tranșata și gasita pe un camp din Dambovița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

