Cine ar putea fi femeia tranșată și găsită pe câmp. Care sunt ipotezele anchetatorilor Cadavrul secționat gasit pe un camp de pe marginea autostrazii A1, din județul Dambovița, ar fi al unei femei care practica prostituția, au declarat surse din poliție pentru stirileprotv.ro. Anchetatorii analizeaza imaginile surpinse de camerele de supraveghere din zona. Identificarea finala a victimei se va face dupa finalizarea analizelor ADN și a experților de la […] The post Cine ar putea fi femeia tranșata și gasita pe camp. Care sunt ipotezele anchetatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

