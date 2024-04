Cadavrul unei femei care ar fi data disparuta in urma cu o luna și ar avea in jur de 30 de ani a fost gasit taiat in bucați, pe campul din apropierea bretelei de ieșire de pe autostrada A1, in satul Olteni, județul Dambovița. Zeci de polițiști și specialiști au izolat zona pentru a gasi […] The post Descoperire macabra! Cadavrul unei femei disparute a fost gasit taiat in bucați, pe un camp din Dambovița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .