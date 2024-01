Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele care grupeaza majoritatea fermierilor au anuntat blocaje ale accesului in capitala pentru luni, 29 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00.

- Tone de carne romaneasca au fost distruse cu tractoarele de fermierii francezi furiosi, dupa ce camioanele romanesti au fost prinse in vartejul protestelor din aceasta țara. TIR-urile au fost deviate de la traseu, blocate și vandalizate. Produsele alimentare au fost strivite sub roțile tractoarelor,…

- Este vorba despre un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) lansat in dezbatere publica de catre Ministerul Agriculturii, care vizeaza acordarea unui ajutor financiar fermierilor afectați de diverse probleme. Fermierii vor putea accesa de la banci un credit de pana la 280.000 de euro in cinci ani cu…