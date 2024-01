Tiruri din România, atacate de fermierii francezi, cu ajutor de la jandarmi Mai multe camioane de transport cu numere din Romania au fost oprite de protestatarii din Franța, iar produsele agricole transportate au fost distruse, potrivit unor marturii ale unor șoferi intervievați de Antena 3 CNN. Viorel Doroftei, șofer de camion de peste 16 ani, a spus ca a fost atacat vineri de protestatari cu cagule, iar […] The post Tiruri din Romania, atacate de fermierii francezi, cu ajutor de la jandarmi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

