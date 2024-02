Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de marti, vor avea loc proteste ale agricultorilor . Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru Bulgaria, cu privire la protestele planificate ale agricultorilor, ce…

- Fermierii continua protestele in Franța, iar mai multe drumuri sunt blocate. In acest context, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie. MAE ii informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca vineri, incepand cu ora 14,00, pana la miezul noptii, cu posibilitatea prelungirii si dupa aceasta data, sunt prevazute blocaje in Paris si zona pariziana. Diferite segmente…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, dupa ce trei capete tractor au oprit pe carosabil, iar soferii protesteaza. Pe sensul catre Ploiesti s-a format coloana de 6 kilometri, transmite News.ro. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Unul dintre liderul fermierilor, Danut Andrus a afirmat sambata, dupa intalnirea avuta cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ca mai multe solicitari au fost acceptate, printre care si amanarea ratelor, explicand ca este vorba despre o Ordonanta de Urgenta care se afla la avizare si despre care a…

- Turkey, Romania and Bulgaria signed an agreement on Thursday on a joint plan to clear mines floating in the Black Sea as a result of the war in Ukraine, following months of talks between the NATO allies, according to Reuters. Turkish Defence Minister Yasar Guler, his Romanian counterpart Angel Tilvar…

- The European Commission said it has issued formal notices to Bulgaria, Romania and four other EU member states, launching an infringement procedure due to their failure to enact European regulations linked to waste management, recycling and resource efficiency, according to See News. Bulgaria, Romania,…

- Inca 26 de cetațeni romani vor fi evacuați, marți, din Fașia Gaza, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In aceasta dimineața, 86 de romani au ajuns in țara, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM. Pana in prezent, 220 de cetateni romani si membri de familie ai…