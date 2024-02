Atenționare de la MAE: Fermierii bulgari vor bloca cinci puncte de trecere ale frontierei cu România Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de marti, vor avea loc proteste ale agricultorilor . Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru Bulgaria, cu privire la protestele planificate ale agricultorilor, ce vor conduce la restricții de circulație și la blocarea punctelor de trecere a frontierei. Conform informațiilor furnizate de Asociația Naționala a Producatorilor de Cereale, protestele vor avea loc incepand cu data de 6 februarie, intre orele 10:00 și 12:00, și vor implica blocarea drumurilor principale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

