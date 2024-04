Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului se pregateste de un sezon dificil, pentru ca preturile vacantelor sunt asteptate sa fie si cu 10-15% mai mari decat anul trecut – a declarat presedinta Asociatiei Tur-operatorilor din Bulgaria, Dimitrina Goranova, intr-un interviu pentru postul public bulgar de radio. Ea a spus…

- In conditiile in care sarbatorile din luna mai marcheaza debutul turismului la Marea Neagra, bulgarii si turistii straini care se pregatesc de evadarile lor anuale se confrunta cu o realitate dura: calatoriile in acest an vor fi mai costisitoare.

- Regele Charles va fi mai singur ca niciodata in acest an de Paște. Regele Charles urmeaza sa participe la o slujba in duminica Paștelui, ca parte a primei sale apariții publice de cand a fost diagnosticat cu cancer. Totuși, acesta va fi in acest an mai singur ca niciodata. Prințesa și Prințul de Wales…

- De la 1 aprilie, cresc prețurile la medicamente. Este vorba despre prețurile la aproape 900 de produse cu costuri mari, pentru care Ministerul Sanatații a identificat un risc inalt de retragere de pe piața. In farmacii, medicamentele scumpe vor fi și mai scumpe. Este vorba de 892 de medicamente cu un…

- Turiștii straini au grija sa nu rateze castelele din Romania atunci cand ne viziteaza. Fiecare dintre ele spune o poveste de istorie și cultura, adevarate minuni arhitecturale care continua sa ne captiveze cu farmecul lor unic, care ne poarta in alte vremuri. Castelul Peleș – Vechea reședința de vara…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru data de 21 februarie, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Ședinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc miercuri,…

- Incepand cu anul 2024, pe o perioada de 5 ani, statul impune o taxa suplimentara pe mașinile și imobilele scumpe, proprietarii fiind nevoiți sa completeze și depuna o declarație la ANAF. Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 216 „Declaratie privind impozitul special pe bunurile imobile…

- Un rechin a fost filmat in Portul Constanta. Biologul Adrian Bilba a explicat ca acesta este inofensiv si nepericulos. Rechinul are 90 de centimetri, se hraneste cu pestisori, traieste pe fundul apei in zonele mai adanci si „nu ne deranjeaza cu nimic”, spune biologul. Adrian Bilba a explicat ca acest…