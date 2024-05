Stiri pe aceeasi tema

- Caderea orașului Ceasiv Iar din regiunea Donețk este, probabil, doar o chestiune de timp. Anunțul a fost facut de un ofițer de informații militare ucrainene. Rușii iși propun sa cucereasca orașul pana pe 9 mai cand sarbatoresc Ziua Victoriei.

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…

- Rușii avanseaza in Donețk - Ilia Ievlaș, șeful grupului operațional strategic Hortiția, a declarat ca trupele ruse acumuleaza forțe masive in estul Ucrainei și au reușit una dintre cele mai importante inaintari in zona orașului Ceasiv Iar, din regiunea Donețk. "Accesul la Ceasiv Iar i-ar permite inamicului…

- Armata rusa a afirmat, joi, ca si-a impus controlul asupra satului Pobeda, in estul Ucrainei, o noua revendicare de cucerire la cateva zile dupa cea a orasului Avdiivka, in fata unei armate ucrainene care se confrunta cu penurii de arme, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Dupa aproape doi ani de razboi, istoria se repeta in Ucraina. Trenuri cu oameni evacuați pleaca din estul țarii, dupa infrangerea usturatoare din orașul Avdiivka, aflat in regiunea Donețk. Majoritatea locuitorilor din zona au acceptat sa fuga. Situația de pe front este de-a dreptul ingrijoratoare. Rușii…

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).