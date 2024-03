Stiri pe aceeasi tema

- "Lupte violente" se dau in prezent in apropiere de Ceasiv Iar, oras-cheie de langa Bahmut, in estul Ucrainei, spre care armata rusa "incearca activ sa avanseze", a indicat marti armata ucraineana, relateaza AFP, potrivit Agerpres. O eventuala cucerire a acestei localitati, parasita aproape in intregime,…

Rușii forțeaza inaintarea spre ultimul mare oraș din Donbas. „Lupte violente" se dau in prezent in apropiere de Ceasiv Iar , oras-cheie de langa Bahmut, in estul Ucrainei, spre care armata rusa „incearca activ sa avanseze", a indicat marti armata ucraineana, potrivit AFP. O eventuala cucerire a acestei…

- Armata rusa a afirmat, joi, ca si-a impus controlul asupra satului Pobeda, in estul Ucrainei, o noua revendicare de cucerire la cateva zile dupa cea a orasului Avdiivka, in fata unei armate ucrainene care se confrunta cu penurii de arme, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata, consemneaza…

- Dupa aproape doi ani de razboi, istoria se repeta in Ucraina. Trenuri cu oameni evacuați pleaca din estul țarii, dupa infrangerea usturatoare din orașul Avdiivka, aflat in regiunea Donețk. Majoritatea locuitorilor din zona au acceptat sa fuga. Situația de pe front este de-a dreptul ingrijoratoare. Rușii…

- Fortele ruse, care incearca sa stranga cercul in jurul orasului ucrainean Avdiivka, situat in apropiere de Donetk, centrul administrativ ocupat de rusi al regiunii cu acelasi nume din estul Ucrainei, si-au intensificat ofensiva duminica intr-o noua zi de lupte grele.

- Televiziunea rusa de stat Rossiya 24 a difuzat un reportaj despre Maryinka, in estul Ucrainei, care a aratat zone vaste din orașul din regiunea Donețk in ruina. Armata ucraineana a negat preluarea controlului, afirmand ca are inca trupe in zona. Moscova susține ca forțele sale au preluat controlul total…