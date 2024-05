Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate din Europa sunt in alerta in privința unei noi potențiale arme a razboiului dus de Rusia, și anume incendierea și sabotajul pe fondul unui șir de incendii misterioase și atacuri asupra infrastructurii din țarile baltice, Germania și Marea Britanie.

- Vestul Europei este sub ape. Inundatiile au devastat mai multe regiuni din sud-vestul Germaniei. Tara a intrat deja in alerta, iar cancelarul Olaf Scholz a vizitat orasele afectate. Si in mai multe zone din Belgia, Franta si Olanda puhoaiele au lasat in urma dezastru. In regiunea Saarland, din Germania…

- Statul Islamic (ISIS) amenința cu atacuri teroriste cu aproape o luna inainte de debutul turneului final EURO 2024, care se va desfașura in Germania (14 iunie-14 iulie). In cel mai recent numar al revistei sale de propaganda, organizația terorista prezinta un fotomontaj pe o pagina intreaga cu un soldat…

- Franța, Italia și Spania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca gruparea terorista ISIS-Khorasan, care a revendicat atentatul din mall-ul rusesc, a incercat sa organizeze acte teroriste și pe teritoriul acestor țari. Francezii s-au obișnuit deja cu prezența soldaților pe strazile marilor orașe,…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Niciun avion nu va decola joi, 7 martie, de pe aeroportul Frankfurt pe Main, cel mai aglomerat din Germania si aflat in top 5 cele mai mari aeroporturi din Europa din cauza grevei personalului de securitate a zborurilor, care incepe la ora locala 4 și va dura pana sambata dimineața, la 7:10. Germany…

- Un colonel in retragere din armata SUA a trimis secrete secrete clasificate ale Pentagonului despre invazia Rusiei in Ucraina prin intermediul unui site de intalniri unei persoane despre care credea ca este o femeie din Ucraina, care l-a numit ”iubitul – informator secret”, potrivit unor documente depuse…

