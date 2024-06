Jocuri medievale, muzică şi istorie, duminică, în Cetatea Deva Momente de muzica si istorie vor fi prezentate turistilor care vor vizita duminica, 23 iunie, Cetatea Deva, in cadrul unui proiect organizat de Asociatia Culturala Transilvania Medievala cu sprijinul autoritatii locale. „Ideea de la care a pornit proiectul a fost aceea de a oferi oamenilor care viziteaza Cetatea Deva momente culturale interesante, in asa fel incat sa plece cu o parere foarte buna despre acest loc. Unul dintre punctele de atractie vor fi jocurile medievale aduse in fata publicului de catre membrii asociatiei. Publicul va fi invitat la aruncatul potcoavei, la un joc de felul ‘x… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

