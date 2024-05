David Beckham, cumpărat de chinezii de la Alibaba. Nu pentru fotbal Starul fotbalului David Beckham va promova platforma internationala de comert electronic a Alibaba, AliExpress, in cel mai mare parteneriat global de ambasador al marcii de pana acum, a anuntat luni divizia de afaceri, citata de CNBC. Acordul vine pe fundalul expansiunii globale rapide a rivalilor din China, Temu, parte a PDD Holdings, si a startupului de moda online Shein, primul facand si publicitate la Super Bowl pentru a castiga clienti din SUA. AliExpress, care nu a dezvaluit cat de mult il plateste pe Beckham pentru a fi ambasadorul global al marcii sale, s-a alaturat mai multor companii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul vine pe fundalul expansiunii globale rapide a rivalilor din China, Temu, parte a PDD Holdings, si a startupului de moda online Shein, primul facand si publicitate la Super Bowl pentru a castiga clienti din SUA. AliExpress, care nu a dezvaluit cat de mult il plateste pe Beckham pentru a fi ambasadorul…

- Iata cum a procedat Sony in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 3.500 miliarde de yeni (22,4 miliarde de dolari), fata de 2.890 miliarde de yeni asteptate. Profit operational este de 229,4 miliarde de yeni, fata de 236,81 miliarde de yeni asteptati.…

- Iata cum au evoluat rezultatele financiare ale Alibaba in trimestrul incheiat in martie, fata de estimarile consensului LSEG: Veniturile au atins 221,9 miliarde de yuani (30,7 miliarde de dolari), fata de 219,66 miliarde de yuani estimati. Profitul net atribuit actionarilor a fost de 3,3 miliarde de…

- Gigantul farmaceutic danez a raportat ca profitul net a crescut cu 28% de la un an la altul, la 25,4 miliarde de coroane daneze, sau 3,65 miliarde de dolari, peste o previziune consensuala dintr-un sondaj LSEG, de 23,7 miliarde de coroane. Vanzarile medicamentului pentru slabit Wegovy s-au dublat, la…

- Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Profitul net a crescut cu 144,5% fata de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Operatiunile de inalta calitate si vanzarile unor…

- Liberty Media, compania care deține Formula 1, vrea sa cumpere MotoGP și a facut oferta de 4 miliarde de euro. Se anunța tranzacția anului. Liberty Media vrea sa dețina in portofoliu cele mai tari competiții din sporturile cu motor, Formula 1 și MotoGP. Negocierile cu Dorna Sports, compania care deține…

- Planurile CEO-ului Richard Dickson de a continua cu reinventarea marcilor Gap, in principal Old Navy, au contribuit la stimularea interesului consumatorilor pentru imbracamintea si accesoriile sale. Compania mama a Banana Republic a inregistrato scadere a vanzarilor in ultimele cateva trimestre, deoarece…

- Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025.…