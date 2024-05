Stiri pe aceeasi tema

- Generația de Aur s-a ridicat la inalțimea așteptarilor la meciul impotriva Legendelor Lumii. Hagi & Co. i-au incantat pe cei peste 50.000 de suporteri prezenți pe Arena Naționala. Gazeta Sporturilor va prezinta 10 lucruri care nu s-au vazut la televizor. O prezența rara a fost la meciul de adio al Generației…

- Starea sistemului de sanatate din Romania este departe de a fi perfecta, dar se imbunatațește cu implicarea autoritaților locale. Sunt destul exemple de bune practici in ultmii ani. In București, de exemplu, in perioada 2016 – 2020, au fost deschise doua spitale noi: Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”,…

- Vantul a cauzat probleme in mai multe localitați salajene. Zilele trecute, rafalele de vant au afectat mai multe cladiri. Au fost inregistrate probleme la case din Zalau și Jibou. Pentru inlaturarea elementelor de construcție desprinse, bucați care puneau in pericol siguranța trecatorilor, a fost nevoie…

- Mai mulți jucatori ai „alb-negrilor” au acuzat probleme medicale la un antrenament la finele saptamanii precedente, dupa jocul de la Cluj-Napoca cu Viitorul. Invocand aceste aspecte, pe baza investigațiilor medicale, care au recomandat 5 zile de repaus, gruparea din Cetatea Marii Uniri a solicitat ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca, in cadrul ședinței de Guvern, se va rezolva problema spionoasa a concediilor medicale. De asemenea, prin același proiect se vor acorda cate 2000 de lei pentru mamele cu venituri mici, acordat o singura data pentru fiecare nou-nascut. ”Incepem prin a rezolva,…

- Zilele acestea avem parte de o vreme greu de ințeles. Zile cu soare, apoi zile cu ploi și vant puternic și acum un weekend cu temperaturi care aduc mai degraba a temperaturi de vara. Cei de la Meteo Maramureș spun ca noaptea dintre 28 spre 29 martie a fost una cu foarte mult vant, in unele locuri acesta…

- Declarațiile unui supraponderal de 54 de ani, care are 170 de kilograme. Obezitatea este o maladie care se exprima prin creșterea exagerata a greutații corporale (peste 25% fața de greutatea normala), cauzata de acumularea unei cantitați mari de grasime in țesutul subcutanat și in jurul viscerelor.…

- O femeie, de 41 de ani, a murit duminica la Targu Jiu. Partenerul de viața al acesteia a sunat la 112 dimineața pentru ca femeia, care abia se trezise, se simțea rau. Pentru ca nu dadea semne ca iși revine, barbatul a chemat o ambulanța. Din pacate, s-a confirmat decesul, dupa efectuarea manevrelor…