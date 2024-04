Profitul uriaşului grup energetic chinez Sinopec a scăzut cu 8,9% în primul trimestru, afectat de costul materiilor prime şi de concurenţă China Petroleum & Chemical Corp, asa cum este cunoscut oficial Sinopec, a raportat duminica un venit net de 18,32 miliarde de yuani (2,53 miliarde de dolari) intre ianuarie si martie, potrivit unui document depus la Bursa de Valori din Shanghai pe baza standardelor de contabilitate chineze. Gigantul grup de rafinare a spus ca preturile titeiului au fluctuat in sus, iar cererea interna de gaze naturale, produse petroliere rafinate si produse petrochimice a crescut comparativ cu un an in urma, dar profiturile din petrochimie au fost inca reduse, deoarece capacitatea de productie a devenit mai mare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anunțat ca se va opri din anunțarea numarului de abonați la serviciul sau de streaming incepand cu anul viitor. De asemenea, compania nu va mai spune nici veniturile pe care le obține pentru fiecare utilizator, și se va concentra in schimb pe evidențierea cifrelor de creștere și pe timpul…

- Compania dezvolta mai multe vaccinuri noi, inclusiv pentru cancer si virusul sincitial respirator (RSV), ceea ce duce la cheltuieli mari pentru cercetare si dezvoltare. Finantarea va reduce cheltuielile de cercetare si dezvoltare, desi Moderna a spus ca inca intentioneaza sa cheltuie aproximativ 4,5…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,23 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 64,5 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- BVB a pierdut peste 5 miliarde de lei! Mai exact, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Conform datelor…

- Occidentul a impus sanctiuni ample impotriva exporturilor de energie ale Rusiei, incercand sa priveze Kremlinul de venituri cruciale din petrol si gaze, dupa ce Moscova si-a trimis armata in Ucraina, in februarie 2022. O amenintare a SUA de a lovi cu sanctiuni firmele financiare care fac afaceri cu…

- Sony si-a redus previziunile de vanzari pentru consola principala PlayStation 5 (PS5) miercuri, dupa ce a avertizat cu privire la tranzactii mai slabe ale diviziei sale cheie de jocuri video, transmite CNBC, potrivit Agerpres. Gigantul japonez al jocurilor video a declarat ca acum se asteapta sa vanda…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, in scadere de doua ori si jumatate de la 10,3 miliarde lei in 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au…