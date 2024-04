Șase români, în topul Forbes al miliardarilor planetei. Cel mai tânăr are 38 de ani Forbes și-a publicat celebrul top al miliardarilor lumii, iar printre aceștia se numara și nu mai puțin de șase romani. Vezi in randurile de mai jos care sunt aceștia. Așadar, șase romani au fost incluși de prestigioasa revista Forbes in topul miliardarilor planetei! Cel mai tanar dintre ei are numai 38 de ani și se poate lauda cu o afacere de miliarde. Șase romani, in topul Forbes al milionarilor planetei Pe locul intai, dintre romanii aflați in topul Forbes, il regasim pe Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath. Acesta are o avere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase romani se numara printre miliardarii lumii in clasamentul publicat recent de Forbes. Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Paval, Ion Stoica și Matei Zaharia dețin impreuna o avere totala de 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman din aceasta lista este Daniel Dines, in varsta…

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti, 2 aprilie, de revista Forbes, cu averi insumate care totalizeaza 10,6 miliarde de dolari, iar cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath,…

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52…

- Sase romani se numara printre miliardarii lumii in clasamentul publicat recent de Forbes. Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Paval, Ion Stoica și Matei Zaharia dețin impreuna o avere totala de 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman din aceasta lista este Daniel Dines, in varsta…

- Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu o avere estimata de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. El ocupa locul 1.238 in clasamentul in care figureaza 2.781 de persoane din intreaga lume cu averi de cel putin un…

- Ferrari a obtinut rezultate financiare peste asteptarile analistilor in trimestrul patru, incheind anul 2023 cu profituri record, transmite CNBC, conform News.ro. Producatorul auto a raportat un profit net de 1,26 miliarde de euro, sau 1,36 miliarde de dolari, pentru 2023, inclusiv 294 de milioane de…

- Producatorul auto a raportat un profit net de 1,26 miliarde de euro, sau 1,36 miliarde de dolari, pentru 2023, inclusiv 294 de milioane de euro, respectiv 317,9 milioane de dolari, in trimestrul patru. Castigul sau ajustat inainte de dobanzi si impozite, sau EBIT, a fost de 1,62 miliarde de euro, sau…

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…