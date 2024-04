Şase români sunt în lista Forbes cu miliardarii lumii Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu o avere estimata de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. El ocupa locul 1.238 in clasamentul in care figureaza 2.781 de persoane din intreaga lume cu averi de cel putin un miliard de dolari. UiPath, primul „unicorn” romanesc, este o companie de automatizare robotica a proceselor, care a fost listata la Bursa de Valori din New York in aprilie 2021. Dines, absolvent al Universitatii Bucuresti, traieste in prezent la New York si a intrat in topul Forbes in 2020. Averea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

